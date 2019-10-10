В Украине открыли сборочную линию турецких радиостанций для нужд ВСУ

Украина и Турция расширяют сотрудничество в военно-технической сфере, одним из направлений которого стало открытиев Украине сборочной линии радиостанций турецкой компании Aselsan.

Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на представителя турецкой компании.

Официальное открытие сборочной линии турецких радиостанций состоялось 10 октября при участии представителей компании Aselsan и украинской стороны. Сборочное производство компании Aselsan будет касаться радиостанций, которые уже закупаются по контракту с Министерством обороны Украины. Речь идет о линейке радиостанций VRC-9661 (мощностью 10 Вт и 50 Вт), портативной радиостанции PRC-9651 (5 Вт) и солдатской радиостанции PRC-5712 (125 мВт). Организация сборочного цикла ускорит темпы оснащения Вооруженных Сил Украины новыми средствами связи.

В 2017 году УКВ-радиостанции от компании Aselsan стали победителями в сравнительных испытаниях, которые прошли в Вооруженных Силах Украины, и закупаются для оснащения частей сухопутных войск, ракетных войск и артиллерии, частей противовоздушной обороны. Кроме ряда дополнительных соглашений о поставках радиостанций, также был подписан офсетный договор, который позволяет получить современное программное обеспечение и технологии.

Как отметил начальник войск связи ВСУ генерал-лейтенант Владимир Рапко, турецкие партнеры выполнили четыре главных требования: качество, цена, производство в Украине и проведение специсследования украинскими компетентными органами: «ВСУ долго выбирали радиостанции. Мы остановились на двух из них: американской и турецкой. Обе соответствуют нашим требованиям. Эти радиостанции невозможно подавить силами радиоэлектронных подразделений РФ . РФ очень далеко продвинулась в совершенствовании радиоэлектронной борьбы, но эти радиостанции сводят на нет их усилия. К тому же они качественно шифруют информацию, чтобы враг не мог ее прослушать. Эти радиостанции соответствуют стандартам НАТО».

В течение 2019 года украинские военные и инженеры компании Aselsan реализовали ряд проектов, направленных на улучшение систем связи в ВСУ. Одним из таких решений стало внедрение турецкой компанией в свои средства связи режима DMR (Digital Mobile Radio). Этот режим обеспечивает повышенную защиту радиосети от прослушивания. Также он положительно влияет на переоснащение ВСУ новыми радиостанциями, поскольку обеспечивает взаимодействие подразделений, оснащенных радиостанциями Aselsan с теми подразделениями, которые используют средства связи Motorola.

«Войска связи очень довольны, что выполнены, наконец, все требования по выбору радиостанций. Радиостанции Aselsan соответствуют нашим тактико-техническим требованиям. Цена ниже аналогов, которые нам предлагали. Радиостанции проходят специальные исследования и вскоре мы сможем передавать через них информацию с ограниченным доступом. Турецкая сторона быстро совершенствует радиостанции с учетом всех наших пожеланий. С открытием производства на территории Украины, этот процесс еще ускорится. С выполнением всех требований турецкой стороной мы ускоряем переоснащение ВСУ. Я считаю, что это - весомый вклад в нашу победу над врагом», - отметил Рапко.

Образцы радиостанций, которые закупаются в интересах ВСУ, относятся к современному семейству средств связи, построенных на основе технологии software-defined radio (SDR), где базовые параметры устройства определяются программным обеспечением. Системы разработаны в соответствии со стандартами НАТО, которые требуют от сетей тактической связи повышенной живучести в условиях применения противником средств противодействия.

Начальник военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут полковник Евгений Степаненко подчеркнул: «Цифровые радиостанции однозначно имеют преимущество перед аналоговыми, с которыми мы начинали воевать в 2014 году. Радиостанции Aselsan не уступают американским, но имеют значительно более «приятную» цену, к тому же будут собираться здесь, в Украине. Они полностью обеспечивают тот спектр характеристик, которые необходимы при планировании операций и на поле боя. Время покажет насколько они надежны, но пока курсанты отзываются о них как о современном средстве связи, которое удовлетворяет потребности подразделений, которые их используют».

В свою очередь посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере, который посетил открытие линии, отметил: «Украина и Турция являются стратегическими партнерами. Мы создали Стратегический совет на уровне президентов. Одна из сфер, в которых наше сотрудничество в последнее время развивается - это оборона. Baykar, который во время своего визита в Турцию посетил президент Зеленский и где подписал договор (турецкая компания Baykar Makina, с которой Украина в 2019 году подписала соглашение о покупке турецких беспилотников Bayraktar TB2 - ред.), и Aselsan - современные «звезды» в этом секторе. И сегодняшние договоренности - это только первые шаги. Такие совместные проекты мы будем продолжать».