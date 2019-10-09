Труба обвинил ГПУ в попытке замять дело Пашинского

"Генеральная прокуратура модерировала производство в пользу народного депутата"

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба считает, что Генеральная прокуратура пыталась замять дело против Сергея Пашинского.

Об этом он сказал на брифинге в среду.

31 декабря 2016 года Пашинский, который был тогда народным депутатом, выстрелил из наградного пистолета в ногу жителю одного из сел Васильковского района Вячеславу Химикусу.

По версии Пашинского, он с женой возвращался на автомобиле из кинотеатра домой в село Хлепча. На неосвещенной части дороги их машина чуть не врезалась в микроавтобус, который стоял на проезжей части без габаритных огней. Депутат вышел из салона автомобиля, чтобы выяснить в чем дело. В результате у него завязалась ссора с Химикусом, который якобы ударил Пашинского бутылкой по голове и сбил с ног. Лежа на земле, депутат выстрелил в ногу своему нападающему.

По версии Химикуса, Пашинский с самого начала конфликта достал пистолет, начав угрожать им, и именно за это получил бутылкой по голове. Также пострадавший утверждает, что Пашинский в воздух для предупреждения не стрелял, а сразу целился на поражение.

Труба на брифинге заявил, что этот инцидент расследовали всего один месяц - до февраля 2017 года. "Расследование проводили следователи Васильковского отдела полиции и прокуратура Киевской области. Основная часть доказательств, на которые опираются следователи ГБР, была собрана именно в этот период", - сказал директор ГБР.

С февраля 2017 года по сентябрь 2019 года следствие было заморожено. "В это время уголовное производство забрала Генеральная прокуратура, которая в течение всего времени модерировала его в пользу народного депутата", - сказал Труба.

Он отметил, что Химикуса не признали потерпевшим, его действия выделили в отдельное производство, квалифицировав как хулиганство, а дело в отношении Пашинского дважды закрывали.

По его словам, ГБР сейчас находится на начальном этапе. При этом Труба добавил, что следователи могут вскоре переквалифицировать дело в сторону ужесточения статьи. "Мы не исключаем, что будет изменена квалификация. Следователи ГБР во время расследования должны установить или опровергнуть, держал ли народный депутат в руках оружие, выходя из автомобиля", - сказал он.

Напомним, что сейчас Пашинский находится под стражей.