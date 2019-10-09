ГБР опросит всех моряков по делу Керченского пролива

Бюро уже допросило нескольких моряков, но только после разрешения медработников.

ГБР опросит всех моряков по делу Керченского пролива
Фото: Макс Требухов

Государственное бюро расследований опросит всех моряков без исключения в рамках уголовного производства, касающегося возможного уголовного нарушения должностными лицами во время перехода кораблей ВМС через Керченский пролив в ноябре 2018 года.

Об этом на брифинге заявил директор ГБР Роман Труба, передает "Интерфакс-Украина".

"Я заверяю, что мы не исследуем действия моряков, мы исследуем действия относительно управления морскими судами в Керченском проливе", - отметил Труба.

На данный момент проводятся экспертизы. По словам Трубы, по результатам этих экспертиз ГБР сможет быстро дать окончательный ответ, нарушали чиновники закон или нет.

Допросы моряков будут осуществляться для установления реальной картины той ситуации, которая тогда происходила. Например, кто давал морякам указания и какого они были характера.

"Для этого мы должны допросить людей. Это следственные действия, которые есть в каждом уголовном производстве. Без них установить реальную и объективную картину невозможно", - сказал глава ГБР.

По его словам, Бюро опросило пока нескольких моряков, их допросы проводились только после разрешения медработников. "Мы понимаем состояние каждого моряка, поэтому значительную часть допросов моряков мы отложили на более поздний период".

Часть моряков на данный момент уехали к родственникам. "Мы будем пытаться получить показания у всех без исключения моряков", - подчеркнул Труба.

Напомним, 20 сентября стало известно, что суд позволил Государственному бюро расследований изъять в Офисе президента копии секретных документов о проходе в ноябре 2018 года кораблей Военно-морских сил через Керченский пролив из-за отказа их предоставить добровольно.

ГБР расследует законность действий прежнего руководства страны, отправившего три корабля ВМС через оккупированный Керченский пролив 25 ноября 2018 года. В рамках этого дела ГБР допросило Порошенко.

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