Командование ООС прокомментировало слухи о следующих точках разведения сил
Пока что планируется завершить разведение на трех участках.
Заместитель командующего штаба Операции объединенных сил на Донбассе Богдан Бондарь прокомментировал появившуюся информацию об одном из вариантов окончательного разведения войск, если оно все-таки состоится.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
По этому варианту, так называемыми "серыми зонами" могут стать то же Широкино, Пески, Гранитное и другие, подконтрольные Киеву населенные пункты, в демилитаризованную зону также войдут Опытное, Светлодарск, Крымское, Павлополь, Екатериновка, Луганское, а частично демилитаризованными будут Талаковка, Бердянское.
"Пока что, возможно, это один из вариантов, которые рассматриваются", - отметил Бондарь.
"Но мы должны заметить, что и противник также будет отходить из Ясиноватой, частично из Донецка, из Сокольников. Из тех населенных пунктов, которые сейчас пока не контролируются ВСУ. И все эти вопросы должны будут рассматриваться, как минимум, трехсторонние и в «нормандском формате»", - добавил он.
По словам Бондаря, пока что планируется завершить разведение на трех участках, а в дальнейшем, возможно, - перейти к другим вариантам, если они будут предложены украинской или противоположной стороной.
"Пока обсуждение по другим участкам не проводилось", - подчеркнул замкомандующего штаба ООС.
Напомним, 1 октября в Минске договорились о разведении войск в Петровском и Золотом в Луганской области. Разведение должно было начаться 7 октября, но его перенесли из-за обстрелов со стороны пророSSийских боевиков.
Теперь необходимо ждать следующий период в 7 дней, который должен подтвердить, что у сторон серьезные намерения. Если разведение сил начнется, но не будет выполняться, то ВСУ вернутся на свои позиции.
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