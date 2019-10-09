Нардеп Деркач рассказал о влиянии посольства США на НАБУ

Он также утверждает, что Джо Байден получил $900 тыс. за лоббистскую деятельность от компании "Burisma Group".

Нардеп Деркач рассказал о влиянии посольства США на НАБУ
Андрей Деркач
Фото: ord-ua.com

Депутат Андрей Деркач утверждает, что бывший вице-президент США Джо Байден получил $900 тыс. за лоббистскую деятельность от нефтегазовой компании "Burisma Group".

Об этом Деркач заявил на пресс-конференции, где он показал слайды с материалами расследования, передает "Интерфакс-Украина".

Из опубликованных материалов следует, что первый замдиректора Национального антикоррупционного бюро Гизо Углава на протяжении нескольких лет предоставлял посольству США в Киеве информацию, которая негативно повлияла на ход событий в Украине и США.

"Эта передача денежных средств "Burisma Goup" за лоббистскую деятельность, по мнению следствия, лично Джо Байдену через лоббистскую компанию. Деньги в сумме $900 тыс. были перечислены на счет американской компании "Rosemont Seneca Partners", связанной по данным открытых источников, в том числе "New York Times", с Байденом. Назначение платежа - оплата за консультационные услуги", - рассказал нардеп.

Деркач также назвал суммы средств, перечисляемых представителям "Burisma Group".

"Согласно документам, всего в пользу (бывшего президента Польши, с 2014г являющегося независимым директором "Burisma Holdings", - ред.) Александра Квасьневского, (председателя совета независимых директоров "Burisma", - ред.) Алана Аптера, (независимого директора "Burisma", - ред.) Девона Арчера и (также вошедшего в 2014г в совет директоров независимых директоров "Burisma", - ред.) Хантера Байдена "Бурисма" выплатила не менее $16,5 млн", - заявил парламентарий.

Он также утверждает, что Байден активно содействовал закрытию уголовных дел, связанных с деятельностью бывшего министра экологии Украины Николая Злочевского.

"Пятый визит Байдена в Киев 7-8 декабря 2015 года был посвящен решению вопроса отставки генпрокурора Виктора Шокина из-за дела Злочевского и Burisma. Предметом давления стал $1 млрд кредитных гарантий, которые США должны были предоставить Украине. Факт давления признал сам Байден в своем выступлении в Совете международных отношений США в январе 2018 года, назвавший Шокина "сукиным сыном, который был уволен", - сказал Деркач.

По его информации, после обнародования указа об увольнении Шокина с поста генпрокурора 3 апреля 2016 года, уже 3 июня, правительства США и Украины подписали соглашение о кредитных гарантиях на $1 млрд.

"В данном случае есть фактаж, который должен быть расследован. И есть орган, который имеет полномочия это расследовать.. это Минюст США. Если генеральный прокурор Украины подпишет документы и отправит в Минюст США без всяких запросов, он выполнит свою миссию", - сказал Деркач, отметив, что сейчас у генпрокурора Украины есть такие полномочия.

"И это выход для президента Зеленского - публичное рассмотрение вопроса международной коррупции. Уверен, что он не участвует в этой международной коррупции", - отметил нардеп.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что сын Байдена ежемесячно зарабатывал в Burismа не менее $100 тыс.

25 июля 2019 года состоялся телефонный разговор президентов Украины и США - Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Спустя три месяца он стал поводом для начала процедуры импичмента американского президента. Трампа подозревают в том, что он попросил Зеленского расследовать деятельность Хантера Байдена, сына одного из вероятных соперников на выборах в 2020 году.

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