Кабмин опроверг сокращение расходов на оборону или льгот военным

Военный бюджет превысит 136 млрд гривен.

Кабмин опроверг сокращение расходов на оборону или льгот военным
Фото: Lb.ua

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявляет, что в следующем году расходы на оборону будут увеличены.

"В публичной плоскости обсуждается, что зрада-зрада, что мы планируем сократить расходы на оборону, сократить какие-то социальные льготы. Это неправда. В следующем году расходы на оборону будут даже увеличены", - сказал он на брифинге во вторник в Киеве.

По его словам, в процентном соотношении расходы на безопасность и оборону сохранятся на уровне 5,4% от общего фонда бюджета, это 245,8 млрд гривен, из них расходы на Минобороны - 136,6 млрд грн. "В прошлом году, если не ошибаюсь, было 101,7 млрд гривен", - сказал премьер.

Премьер отметил, что пока Украина находится в состоянии внешней агрессии, никаких сокращений расходов на оборону или сокращения социальных стандартов военных не будет.

Министр финансов Оксана Маркарова подтвердила слова Гончарука.

"Все помощи, социальные выплаты военнослужащим не только не снижены, а наоборот увеличены. Если говорить о денежном обеспечении, в том числе выходную помощь, она увеличена в проекте уже даже к первому чтению. Все одноразовые помощи на случай гибели или временной потери трудоспособности тоже заложены. Если говорить об обеспечении жильем, то прошу обратить внимание, что и обеспечение жильем увеличено на 223 млн и на 500 млн увеличено обеспечение жильем ветеранов", - сказала министр.

Напомним, что председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народный депутат от партии "Слуга народа" Галина Третьякова в интервью АрмияInform заявила о том, что представители "Слуги народа" планируют инициировать аудит льгот и социальных выплат, которые сейчас предоставляют военнослужащим.

Многие восприняли это как намерение урезать льготы ветеранам роSSийско-украинской войны, и начали звучать даже призывы к увольнению Третьяковой с должности главы комитета.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Обнародовано письмо Кучмы с согласованным текстом "формулы Штайнмайера"Обнародовано письмо Кучмы с согласованным текстом "формулы Штайнмайера"
Рада решила перезагрузить НАПКРада решила перезагрузить НАПК
Труба судился с местными советами за поддержку Евромайдана, - СМИТруба судился с местными советами за поддержку Евромайдана, - СМИ
Рада приняла закон против "Зеонбуда"Рада приняла закон против "Зеонбуда"
Рябошапка о деле Burisma: прокуратура вне политикиРябошапка о деле Burisma: прокуратура вне политики
Блок рекламы


Похожие новости
Кабмин поручил способствовать импорту Молдовой газа из ЕС в случае приостановки поставок из РФКабмин поручил способствовать импорту Молдовой газа из ЕС в случае приостановки поставок из РФ
Нацполиция готова предложить сотрудникам льготное кредитование жильяНацполиция готова предложить сотрудникам льготное кредитование жилья
Зеленский исключил сокращение льгот участникам боевых действийЗеленский исключил сокращение льгот участникам боевых действий
"ЕС" предлагает уволить Третьякову с должности главы комитета за идею сократить льготы ветеранам"ЕС" предлагает уволить Третьякову с должности главы комитета за идею сократить льготы ветеранам
Скалецкая опровергла назначение своим замом антипрививочника ДиброваСкалецкая опровергла назначение своим замом антипрививочника Диброва
Кабмин уволил главу Госаудита, обвиняемую в коррупционном преступленииКабмин уволил главу Госаудита, обвиняемую в коррупционном преступлении
Кабмин анонсировал безвиз с 14 странамиКабмин анонсировал безвиз с 14 странами
Кабмин завершил подготовку законопроектов об янтаре и легализации казиноКабмин завершил подготовку законопроектов об янтаре и легализации казино
Кабмин не планирует в ближайшее время вводить накопительную пенсионную системуКабмин не планирует в ближайшее время вводить накопительную пенсионную систему
В Кабмине намерены создать рабочие группы для борьбы с коррупциейВ Кабмине намерены создать рабочие группы для борьбы с коррупцией
Последние новости
Подгружаем последние новости