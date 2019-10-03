Экс-нардеп Онищенко рассказал, когда вернется в Украину

"Как только украинские компетентные органы дадут разрешение на въезд, я приеду".

Экс-нардеп Онищенко рассказал, когда вернется в Украину
Фото: detector.media

Бывший депутат Верховной Рады VII и VIII созывов Александр Онищенко вернется в Украину, как только компетентные органы дадут ему разрешение на въезд.

Об этом он заявил в эфире телеканала ZIK по Skype.

Отвечая на вопрос о планах вернуться в страну, политик отметил, что у него "своеобразная ситуация".

"Я находился в Испании. Украина спрашивала о моей экстрадиции. У меня проходил суд в Испании, и я нахожусь вроде бы в компетенции испанского суда. Дело в Испании было приостановлено в отношении меня, и буквально месяц или полтора назад я написал просьбу о том, чтобы мне разрешили добровольную экстрадицию в Украину. Соответственно, суд Испании принял положительное решение и разрешил мне покинуть территорию Испании в любое время. Но я предварительно должен согласовать это все с украинской властью. Дипломатической почтой это все было отправлено в Украину, и как только украинские компетентные органы дадут разрешение на въезд, я приеду в Украину", - рассказал Онищенко.

Напомним, в июне Онищенко заявил, что уже подал официальные запросы для своего возвращения в Украину в соответствующие органы. Он также подавал документы в ЦИК для участия в выборах, но получил отказ.

Онищенко бежал из Украины и находится в розыске, хотя Интерпол отказался объявлять его в международный розыск. 5 июля 2016 года, когда нардеп уже находился за границей, Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест. По версии следствия, Онищенко создал преступную организацию, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 года незаконно заработали более 1,6 млрд грн на реализации природного газа. В результате таких действий ПАО "Укргаздобыча" (100% акций принадлежат государственной НАК "Нафтогаз Украины") был нанесен ущерб в сумме более 740 млн грн.

В "газовой схеме" замешаны несколько десятков человек. Руководителями преступной группировки, кроме самого депутата, считаются его мать Инесса Кадырова и бизнесмен Валерий Постный.

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