Германия не считает обмен пленными поводом для отмены санкций против РоSSии

"РоSSия должна была сделать это уже давно".

Германия не считает обмен пленными поводом для отмены санкций против РоSSии
Фото: 24 канал

Правительство Германии позитивно оценивает обмен пленными между Россией и Украиной, но к идее отмены санкций, введенных Европейским Союзом против РоSSии, относится отрицательно.

Об этом заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, сообщает DW.

"Берлин приветствовал обмен пленными и освобождения режиссера Олега Сенцова, а также украинских моряков, захваченных в ходе инцидента в Керченском проливе. Хотя, по его словам, РоSSия должна была сделать это уже давно", - говорится в сообщении.

Вторым положительным моментом правительство Германии считает прогресс в районе Станицы Луганской.

"Но этих двух фактов недостаточно, чтобы инициировать процесс отмены санкций ЕС. Позиция правительства ФРГ остается неизменной: необходимы существенные положительные сдвиги в деле реализации минских договоренностей, чтобы начинать думать об отмене санкций", - заявил Штеффен Зайберт.

К числу "существенных положительных сдвигов" он отнес стабильное соблюдение режима прекращения огня вдоль контактной линии и отвода от нее тяжелых вооружений.

27 сентября депутат бундестаг от социал-демократической партии Бернд Вестфаль предложил Германии и Франции сообща дать импульс процессу урегулирования ситуации на востоке Украины и начать хотя бы символически отменять санкции.

Представитель МИД ФРГ Райнер Бройль в связи с этим напомнил, что "речь идет не о германских или германо-французских санкциях, а о санкциях ЕС, о согласованной позиции Европейского Союза". Ему и решать, есть ли основания для пересмотра этой позиции. Пока же она остается прежней и никакой поэтапной отмены санкций не предусматривает.

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