Зеленский побывал на учениях МВД по ликвидации последствий техногенной катастрофы

Президента "впечатлил" уровень подготовки украинских специалистов.

Зеленский побывал на учениях МВД по ликвидации последствий техногенной катастрофы
Фото: mvs.gov.ua

Президент Владимир Зеленский, министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, а также представители посольств Франции и США посетили учения Министерства внутренних дел.

Об этом сообщается на сайте МВД.

"Демонстрация сил и возможностей органов системы внутренних дел состоялась сегодня, 30 сентября, на базе Международного межведомственного многопрофильного центра подготовки Национальной гвардии, который находится в селе Старое", - говорится в сообщении.

Отмечается, что несколько десятков единиц наземной и авиационной техники и несколько сотен личного состава продемонстрировали свои навыки для совместных действий в разных чрезвычайных ситуациях.

"Президент Зеленский отметил, что уровень подготовки украинских специалистов - впечатляет.

"Специалисты системы МВД сегодня продемонстрировали очень высокое мастерство. Меня поразил уровень подготовки. А нашей стране остается находить средства и поддерживать таких профессионалов. Я рад приветствовать наших уважаемых иностранных партнеров, в частности - делегацию министра МВД Турции и французской компании Airbus. Развиваемся, не останавливаемся", - сказал президент.

Он также рассказал, что Украина будет делать ставку на контракты с отечественными производителями, в частности с авиационным заводом Антонова.

Фото: mvs.gov.ua

Учения проходили в несколько этапов. По легенде, в одном из регионов Украины произошла техногенная катастрофа - на промышленном предприятии произошел взрыв, разрушивший здания, сооружения, линии электропередачи, также возникли пожары на промышленных площадях предприятия и в естественных экосистемах. Под завалами оказались люди. Сначала специалисты ГосЧС провели наземную и воздушную разведку, затем на место десантировались парашютисты - спасатели, чтобы окончательно определить масштабы катастрофы и скорректировать действия других подразделений.

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Следующий шаг - прибытие основных сил спасателей и кинологов, которые и ликвидировали последствия аварии, нашли под завалами людей, оказали домедицинскую помощь и эвакуировали пострадавших.

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Напомним, на время празднования иудейского Нового года в Умань направили спасательный вертолет.

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