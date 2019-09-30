На Майдане в Киеве прошла акция ко дню рождения политзаключенного Дудки

Украинца осудили в оккупированном Крыму на 14 лет по сфабрикованному делу.

Фото: Макс Требухов

На Майдане Независимости в Киеве в понедельник прошла акция ко дню рождения политзаключенного Владимира Дудки. В апреле 2019 года севастопольский суд приговорил его к 14 годам лишения свободы по обвинению в подготовке диверсий на территории оккупированного Россией полуострова.

Несколько дней назад его вместе с еще одним украинцем Алексеем Бессарабовым этапировали из Симферополя в Москву для рассмотрения апелляционной жалобы на приговор.

30 сентября Дудке исполнилось 55 лет.

Как сообщает корреспондент LB.ua, на Майдан Независимости пришли около двух десятков человек, среди которых недавно освобожденный политзаключенный Евгений Панов, который проходил по другому делу "крымских диверсантов".

Напомним, 9 ноября 2016 года ФСБ РФ заявила о задержании членов "диверсионной группы". Двое из трех задержанных - Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов - эксперты аналитического центра "Номос", который работал в Севастополе до начала 2014 года. Третий арестованный - член Всеукраинской общественной организации "Объединение ветеранов разведки Украины", капитан второго ранга запаса Владимир Дудка.

16 ноября 2017 года Севастопольский городской суд приговорил Штыбликова к пяти годам колонии строгого режима и к штрафу в размере 200 тысяч рублей, после чего его этапировали на территорию РоSSии.

Дудке и Бессарабову вынесли приговор в апреле 2019 года, они получили 14 лет колонии.