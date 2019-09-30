Жеваго отверг подозрение Госбюро расследований

Бизнесмен заявил, что не получал уведомления о своем статусе в уголовном деле.

Жеваго отверг подозрение Госбюро расследований
Константин Жеваго
Фото: Фото Hubs

Бизнесмен Константин Жеваго отверг подозрения в причастности к хищению средств банка "Финансы и Кредит", которые выдвинули ему в Государственном бюро расследований.

Об этом говорится в биржевом сообщении горнорудной компании Ferrexpo, которую контролирует Жеваго.

"Мистер Жеваго категорически отрицает любые обвинения в проступках. Г-н Жеваго сообщил совету директоров Ferrexpo, что не получил уведомления о подозрении в соответствии с законодательством Украины", – сказано в нем.

28 сентября первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко заявила, что Жеваго заочно сообщили о подозрении в причастности к растрате 2,5 млрд гривен банка "Финансы и Кредит". Ему вменяют ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 (организация растраты чужого имущества по предварительному сговору), ч.3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем, в особо крупных размерах) Уголовного кодекса.

Агентство "Интерфакс-Украина" сообщило, что после появления этой информации акции Ferrexpo на Лондонской фондовой бирже в течение часа подешевели примерно на 7% – до 1,575 фунта, однако под конец дня часть падения была отыграно, и они закрыли день на отметке 1,6245 фунта.

По данным источника "Украинских новостей", Жеваго не в Украине и не возвращался из-за границы.

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