США расширили санкции из-за вмешательства РоSSии в выборы

Санкции коснулись людей, компаний и активов, связанных с "поваром Путина" Пригожиным.

Соединенные Штаты Америки расширили список санкций в связи с вмешательством в выборы президента 2016 года, в котором США обвиняют РоSSию.

Об этом сообщает Радіо Свобода.

Как следует из сообщения Министерства финансов США , в список внесены граждане РоSSии Денис Кузьмин и Игорь Нестеров.

Кроме того, санкции наложены на три юридических лица, зарегистрированных на Сейшельских островах и в Чехии. Это компании Autolex Transport, Beratex Group и Linburg Industries.

Утверждается, что все они связаны с деятельностью близкого к роSSийскому президенту бизнесмена Евгения Пригожина и "фабрики троллей".

Под санкции также попала яхта St. Vitamin Pleasure Craft и три самолета, принадлежащих этим компаниям.