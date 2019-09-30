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2019-09-30
27 сентября на Донбассе погибла 21-летняя военнослужащая
Она служила в батальоне ВСУ «Айдар».
Анастасия Витовская
Фото: "Айдар"ФБ
27 сентября в зоне боевых действий на востоке Украины погибла военнослужащая Анастасия Витовская 1998 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба 24-го штурмового батальона ВСУ «Айдар».
Девушка погибла возле населенного пункта Железное от множественных осколочных ранений.
Напомним, за прошедшие сутки боевики совершили 26 обстрелов на Донбассе. Потерь с украинской стороны не было.
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