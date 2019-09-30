Меркель назначила уполномоченного по газовому транзиту по Украине

Им стал граф Вальдерзее.

?Меркель назначила уполномоченного по газовому транзиту по Украине
Фото: #twitter#.com/MelnykAndrij

Канцлер Германии Ангела Меркель назначила уполномоченного немецкого правительства по газовому транзиту по Украине.

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в своем микроблоге Twitter.

"Федеральный канцлер Ангела Меркель назначила графа Вальдерзее уполномоченным немецкого правительства по обеспечению газового транзита по Украине", - написал он.

Мельник также отметил, что свой первый визит уполномоченный совершил в украинское посольство в Берлине.

Напомним, 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между "Нафтогазом Украины" и роSSийским "Газпромом". Последний не ведет активных переговоров относительно подписания нового контракта на транзит и усиленно продвигает проекты "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Вариант прекращения роSSийским "Газпромом" транзита природного газа через Украину в 2020 году после достройки газопровода "Северный поток-2" в "Нафтогазе" считают основным.

На трехсторонних переговорах 19 сентября Украина передала РФ и ЕС проект нового договора по транзиту газа. Украина намерена договариваться с ЕС и РФ о 10-летнем контракте на транзит природного газа в объемах до 90 млрд кубометров в год. В свою очередь, "Нафтогаз" готов сократить исковые требования к роSSийскому "Газпрому" с $12 млрд долларов до $2 млрд, в случае заключения долгосрочного контракта по транзиту газа через территорию Украины.

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