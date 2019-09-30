?Арьев поддержал бойкот украинской делегации в ПАСЕ

Экс-глава украинской делегации в Парламентской Аассамблее Совета Европы, депутат партии "Европейская Солидарность" Владимир Арьев поддержал решение о бойкоте этой сессии ПАСЕ .

Об этом сообщается на сайте политсилы.

"Потому, что в данном случае отсутствие голоса будет звучать значительно сильнее, чем наличие этого голоса", - подчеркнул Арьев.

По его словам, если бы украинская делегация приехала на сессию "будто бы ничего не произошло" - это было бы рамках роSSийского сценария и сценария тех, кто поддерживает возвращение РоSSии в ПАСЕ .

Он также отметил депутатов парламентских делегаций, которые приняли решение об индивидуальном неучастии в нынешней сессии ПАСЕ , в частности - это депутаты от Литвы.

"Хоть я и соглашаясь с украинской делегацией в том, что они приняли стратегическое решение, но я не согласен с тем, что они его приняли поздно. Они затянули с принятием решения о бойкоте до 23 сентября. Буквально неделю назад было принято это решение", - добавил Арьев. По его словам, именно поэтому многие делегации не дождались решения от Украины и решили самостоятельно участвовать в нынешней сессии ПАСЕ , а некоторые депутаты отказались от участия в индивидуальном порядке.

Арьев также отметил, что эффект от этого бойкота мог быть более масштабным и значимым.

Он подчеркнул, что ПАСЕ сама нарушила свои главные принципы. Кроме того, есть вопросы о легитимности избрания роSSийских депутатов на выборах в РФ , с участием избирателей аннексированного Крыма. "А значит и их участие в любых голосованиях на сессии в ПАСЕ ставит под сомнение легитимность таких решений Ассамблеи", - пояснил Арьев.

Он также прокомментировал намерения президентского комитета ПАСЕ посетить Украину. Арьев считает, что комитет должен приехать в Украину с конкретными предложениями - как восстановить доверие и выходить из ситуации.

"Я считаю, что это может быть шагом навстречу Украине, но маленьким. Вопрос не в том, что сам факт проведения президентского комитета ПАСЕ в Киеве , это уже хорошо. Вопрос в том, с чем приедет президентский комитет, с какими посланиями. - сказал Арьев. - Если от нас будут требовать принять все как есть, то я считаю, что президентский комитет должен поехать туда, откуда приехал".

Напомним, делегация Украины отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ . Это связано с июньской резолюцией ПАСЕ , которая вернула РФ право голоса на заседаниях. С 2014 года роSSийская делегация в ПАСЕ была лишена основных полномочий из-за оккупации украинского Крыма.