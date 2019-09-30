Арьев поддержал бойкот украинской делегации в ПАСЕ

"Отсутствие голоса будет звучать значительно сильнее, за наличие этого голоса".

?Арьев поддержал бойкот украинской делегации в ПАСЕ
Владимир Арьев
Фото: РБК

Экс-глава украинской делегации в Парламентской Аассамблее Совета Европы, депутат партии "Европейская Солидарность" Владимир Арьев поддержал решение о бойкоте этой сессии ПАСЕ.

Об этом сообщается на сайте политсилы.

"Потому, что в данном случае отсутствие голоса будет звучать значительно сильнее, чем наличие этого голоса", - подчеркнул Арьев.

По его словам, если бы украинская делегация приехала на сессию "будто бы ничего не произошло" - это было бы рамках роSSийского сценария и сценария тех, кто поддерживает возвращение РоSSии в ПАСЕ.

Он также отметил депутатов парламентских делегаций, которые приняли решение об индивидуальном неучастии в нынешней сессии ПАСЕ, в частности - это депутаты от Литвы.

"Хоть я и соглашаясь с украинской делегацией в том, что они приняли стратегическое решение, но я не согласен с тем, что они его приняли поздно. Они затянули с принятием решения о бойкоте до 23 сентября. Буквально неделю назад было принято это решение", - добавил Арьев. По его словам, именно поэтому многие делегации не дождались решения от Украины и решили самостоятельно участвовать в нынешней сессии ПАСЕ, а некоторые депутаты отказались от участия в индивидуальном порядке.

Арьев также отметил, что эффект от этого бойкота мог быть более масштабным и значимым.

Он подчеркнул, что ПАСЕ сама нарушила свои главные принципы. Кроме того, есть вопросы о легитимности избрания роSSийских депутатов на выборах в РФ, с участием избирателей аннексированного Крыма. "А значит и их участие в любых голосованиях на сессии в ПАСЕ ставит под сомнение легитимность таких решений Ассамблеи", - пояснил Арьев.

Он также прокомментировал намерения президентского комитета ПАСЕ посетить Украину. Арьев считает, что комитет должен приехать в Украину с конкретными предложениями - как восстановить доверие и выходить из ситуации.

"Я считаю, что это может быть шагом навстречу Украине, но маленьким. Вопрос не в том, что сам факт проведения президентского комитета ПАСЕ в Киеве, это уже хорошо. Вопрос в том, с чем приедет президентский комитет, с какими посланиями. - сказал Арьев. - Если от нас будут требовать принять все как есть, то я считаю, что президентский комитет должен поехать туда, откуда приехал".

Напомним, делегация Украины отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ. Это связано с июньской резолюцией ПАСЕ, которая вернула РФ право голоса на заседаниях. С 2014 года роSSийская делегация в ПАСЕ была лишена основных полномочий из-за оккупации украинского Крыма.

На осенней сессии ПАСЕ должны рассмотреть проект резолюции о положении крымских татар в оккупированном Россией Крыму.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Власти Хотина отказались демонтировать бюст Карла Маркса в рамках декоммунизации (документ)Власти Хотина отказались демонтировать бюст Карла Маркса в рамках декоммунизации (документ)
Активисты пришли на Банковую с требованием к новой власти расследовать убийство ГандзюкАктивисты пришли на Банковую с требованием к новой власти расследовать убийство Гандзюк
Вокруг Зеленского возник скандал из-за формата его посещения Бабьего ЯраВокруг Зеленского возник скандал из-за формата его посещения Бабьего Яра
Герус заявил о вредности блокады роSSийского угля людьми СеменченкоГерус заявил о вредности блокады роSSийского угля людьми Семенченко
Украина закупила в Чехии б/у самоходные гаубицы "Гвоздика"Украина закупила в Чехии б/у самоходные гаубицы "Гвоздика"
Блок рекламы


Похожие новости
Снижение цены на газ для Луганской ТЭС спасет Луганский регион от отключений электроэнергии, - ПлачковСнижение цены на газ для Луганской ТЭС спасет Луганский регион от отключений электроэнергии, - Плачков
Экс-глава украинской ассоциации металлоторговцев оказался топ-менеджером Курченко в "ДНР", - НВЭкс-глава украинской ассоциации металлоторговцев оказался топ-менеджером Курченко в "ДНР", - НВ
Грузинская делегация отказалась ехать на октябрьскую сессию ПАСЕГрузинская делегация отказалась ехать на октябрьскую сессию ПАСЕ
В "Софии Киевской" выставили грамоту Петра I, которая доказывает аннексию Украинской поместной церкви РоссиейВ "Софии Киевской" выставили грамоту Петра I, которая доказывает аннексию Украинской поместной церкви Россией
Представитель Нацсовета упрекнул три радиостанции за трансляцию украинской музыки ночьюПредставитель Нацсовета упрекнул три радиостанции за трансляцию украинской музыки ночью
Украинская делегация ПАСЕ официально отказалась от участия в осенней сессииУкраинская делегация ПАСЕ официально отказалась от участия в осенней сессии
Украинская делегация не будет участвовать в осенней сессии ПАСЕ, - нардеп ЯременкоУкраинская делегация не будет участвовать в осенней сессии ПАСЕ, - нардеп Яременко
Делегации Украины в ассамблеях ОБСЕ и НАТО возглавили депутаты от "Слуги народа"Делегации Украины в ассамблеях ОБСЕ и НАТО возглавили депутаты от "Слуги народа"
Парламентский комитет поддержал переименование Переяслава-ХмельницкогоПарламентский комитет поддержал переименование Переяслава-Хмельницкого
Рада сформировала новый состав украинской делегации в ПАСЕ, - нардеп ГончаренкоРада сформировала новый состав украинской делегации в ПАСЕ, - нардеп Гончаренко
Последние новости
Подгружаем последние новости