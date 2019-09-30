Зеленский принял отставку Данилюка

В субботу и воскресение президент проводил соответствующие консультации.

Зеленский принял отставку Данилюка
Фото: Пресс-служба Кабмина Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявление секретаря СНБО Александра Данилюка об отставке.

Об этом говорится в указе №724/2019 от 30 сентября.

"Уволить Данилюка Александра Александровича с должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в нем.

По информации издания "Цензор.НЕТ", президент в субботу и воскресение проводил консультации на этот счет и принял соответствующее решение.

Напомним, 27 сентября Александр Данилюк подал в отставку с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. По неофициальной информации, причиной для увольнения стал конфликт с главой Офиса президента Андреем Богданом, который пытался влиять на решения СНБО.

Также по неофициальной информации, Зеленский собственноручно вычеркнул фамилию Данилюка из списка официальной делегации для визита в США. Для Данилюка это могло стать последней каплей в решении написать заявление об увольнении.

Данилюк занимал должность секретаря СНБО с конца мая 2019 года.

В 2016-2018 годах он был министром финансов и уволился из-за ситуации в Государственной фискальной службе, которой руководил тогда "полулегитимный и полностью управляемый" Гройсманом, по словам Данилюка, Мирослав Продан. Перед своей отставкой с должности Данилюк выступил в Верховной Раде с разгромной речью, обвинив государственные органы в коррупции и круговой поруке.

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