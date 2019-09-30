РоSSия запретила въезд вице-спикеру Сейма Польши Госевской

"Мне также сообщили, что мне не рады, а точнее - что мне запрещен въезд в РФ".

РоSSия запретила въезд вице-спикеру Сейма Польши Госевской
Малгожата Госевская
Фото: polskieradio.pl

РоSSия запретила въезд в страну вице-спикеру Сейма Польши Малгожате Госевской.

Об этом она узнала в воскресенье, 29 сентября, при пересечении польско-белорусской границы, передает "Польское радио".

"Пересечение мной границы длилось дольше обычного. Мне также сообщили, что мне не рады, а точнее - что мне запрещен въезд в РФ. Не понятно только, почему я узнаю об этом от белорусских пограничников", - рассказала Госевская.

Она также отметила, что въезжая в Беларусь, она почувствовала, что к ней "относятся иначе" и даже хотели проверить багаж, несмотря на то, что вице-спикер ехала на автомобиле польского генерального консула из Гродно.

Напомним, Госевская с первых дней активно поддерживала Революцию Достоинства в Украине. После аннексии Крыма Россией и начала войны на Донбассе она резко осудила действия РоSSийской Федерации.

В 2016 году Госевская подала в Международный уголовный суд в Гааге доклад о преступлениях РоSSии на Донбассе в 2014 году.

В феврале 2017 года она посетила Авдеевку, которая накануне подверглась сильному обстрелу со стороны поддерживаемых Россией боевиков "ДНР".

В августе РФ также отказала во въезде американским сенаторам, поддерживающим Украину.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Власти Хотина отказались демонтировать бюст Карла Маркса в рамках декоммунизации (документ)Власти Хотина отказались демонтировать бюст Карла Маркса в рамках декоммунизации (документ)
Активисты пришли на Банковую с требованием к новой власти расследовать убийство ГандзюкАктивисты пришли на Банковую с требованием к новой власти расследовать убийство Гандзюк
Вокруг Зеленского возник скандал из-за формата его посещения Бабьего ЯраВокруг Зеленского возник скандал из-за формата его посещения Бабьего Яра
Герус заявил о вредности блокады роSSийского угля людьми СеменченкоГерус заявил о вредности блокады роSSийского угля людьми Семенченко
Украина закупила в Чехии б/у самоходные гаубицы "Гвоздика"Украина закупила в Чехии б/у самоходные гаубицы "Гвоздика"
Блок рекламы


Похожие новости
Гончарук заявил об ответственности Польши за дефицит разрешений для украинских автоперевозчиковГончарук заявил об ответственности Польши за дефицит разрешений для украинских автоперевозчиков
РоSSия требует включить "ДНР" и "ЛНР" в число подписантов "формулы Штайнмайера"РоSSия требует включить "ДНР" и "ЛНР" в число подписантов "формулы Штайнмайера"
Зеленский: Лавров сказал, что РоSSия хочет завершения войныЗеленский: Лавров сказал, что РоSSия хочет завершения войны
Порошенко: РоSSия должна восстановить линию от 14 годаПорошенко: РоSSия должна восстановить линию от 14 года
РоSSия ускорила предоставление гражданства жителям оккупированного Донбасса, - МинобороныРоSSия ускорила предоставление гражданства жителям оккупированного Донбасса, - Минобороны
РоSSия пока ни разу не смогла испытать свой "Буревестник" без аварии, - CNBCРоSSия пока ни разу не смогла испытать свой "Буревестник" без аварии, - CNBC
РоSSия хочет письменно зафиксировать в Минске "формулу Штайнмайера"РоSSия хочет письменно зафиксировать в Минске "формулу Штайнмайера"
Глава МВД Эстонии предложил отменить безвизовый въезд для украинцевГлава МВД Эстонии предложил отменить безвизовый въезд для украинцев
РоSSия удерживает еще 110 граждан Украины, - ДенисоваРоSSия удерживает еще 110 граждан Украины, - Денисова
РоSSия предъявила заочное обвинение гражданину Украины за брошенное в посольство яйцоРоSSия предъявила заочное обвинение гражданину Украины за брошенное в посольство яйцо
Последние новости
Подгружаем последние новости