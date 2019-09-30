Верховный Суд попросил Раду получить вывод Венецианской комиссии на судебную реформу Зеленского

Судьи рассчитывают, что в "Слуге народа" согласятся на консультации.

Верховный Суд попросил Верховную Раду и президента Владимира Зеленского получить вывод Венецианской комиссии по спорному законопроекту №1008 и провести консультации с судебной ветвью власти.

Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда.

"Надеясь на искренность намерений улучшить правосудие в Украине", Верховный Суд предлагает "отложить рассмотрение до получение соответствующего вывода Венецианской комиссии и проведения консультаций с судебной ветвью власти".

Венецианская комиссия - это консультативный орган по конституционному праву, действующий при Совете Европы.

Президентский законопроект №1008 предполагает большие изменения в судебной системе и напрямую касается Верховного Суда - количество судей в нем в случае принятия сократится с 200 до 100. Сокращение количества судей грозит тем, что рассмотрение дел затормозиться, они будут накапливаться и в конце концов произойдет ограничение доступа к правосудию.

Также предлагается перезапуск Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и сокращение количества ее членов с 16 до 12. Для этого планируется провести конкурс под контролем Высшего совета правосудия.

16 сентября пленум Верховного Суда 16 сентября выступил против президентского законопроекта о деятельности органов судейского управления, усмотрев в нем риски не только для Верховного Суда, но и всей судебной власти. Высший совет правосудия тоже считает, что отдельные положения законопроекта №1008 вызывают предостережения и ставят под сомнение гарантии независимости судебной ветви власти.

Законопроект №1008 уже принят в первом чтении.