Кабмин анонсировал безвиз с 14 странами

Украинцам откроют границы Монголия, Перу и страны Карибского бассейна.

Кабмин анонсировал безвиз с 14 странами
Фото: znaj.ua

Кабинет министров обещает украинцам безвизовый режим с 14 дальними странами.

Согласно программе правительства Алексея Гончарука, которая внесена на рассмотрение Верховной Рады, в течение пяти лет список стран с безвизовым режимом вырастет за счет Гватемалы, Гренады, Коста-Рики, Маврикия, Маршалловых островов, Монголии, Науру, Палау, Перу, Сальвадора, Самоа, Сен-Винсент и Гренадин, Соломоновых островов и Ямайки.

При этом уже в 2020 году Кабмин собирается добиться увеличения сроков безвизового пребывания в Аргентине, упрощения существующего режима поездок в Мексику, и провести аналогичные переговоры с Великобританией, Республикой Корея, Канадой, Японией, Австралией.

В течение следующих пяти лет также планируется упростить украинский визовый режим для граждан большинства стран мира, которые не представляют иммиграционной угрозы для Украины.

Напомним, что в рамках прошедшей 74-й сессии Генассамблеи ООН Украина подписала безвизовые соглашения с Колумбией и Эквадором.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Власти Хотина отказались демонтировать бюст Карла Маркса в рамках декоммунизации (документ)Власти Хотина отказались демонтировать бюст Карла Маркса в рамках декоммунизации (документ)
Активисты пришли на Банковую с требованием к новой власти расследовать убийство ГандзюкАктивисты пришли на Банковую с требованием к новой власти расследовать убийство Гандзюк
Вокруг Зеленского возник скандал из-за формата его посещения Бабьего ЯраВокруг Зеленского возник скандал из-за формата его посещения Бабьего Яра
Герус заявил о вредности блокады роSSийского угля людьми СеменченкоГерус заявил о вредности блокады роSSийского угля людьми Семенченко
Украина закупила в Чехии б/у самоходные гаубицы "Гвоздика"Украина закупила в Чехии б/у самоходные гаубицы "Гвоздика"
Блок рекламы


Похожие новости
Кабмин завершил подготовку законопроектов об янтаре и легализации казиноКабмин завершил подготовку законопроектов об янтаре и легализации казино
Кабмин не планирует в ближайшее время вводить накопительную пенсионную системуКабмин не планирует в ближайшее время вводить накопительную пенсионную систему
Министр обороны анонсировал создание военной полицииМинистр обороны анонсировал создание военной полиции
В Кабмине намерены создать рабочие группы для борьбы с коррупциейВ Кабмине намерены создать рабочие группы для борьбы с коррупцией
Украина подписала безвиз с ЭквадоромУкраина подписала безвиз с Эквадором
Кабмин создал первую централизованную закупочную организациюКабмин создал первую централизованную закупочную организацию
Кабмин провел ряд увольнений и назначений топ-чиновниковКабмин провел ряд увольнений и назначений топ-чиновников
Кабмин назначил главой Нацполиции Игоря КлименкоКабмин назначил главой Нацполиции Игоря Клименко
Министр инфраструктуры Криклий анонсировал отставку главы "Укравтодора"
В ближайшее время трудовые книжки должны уйти в историю, - министр Кабмина ДубилетВ ближайшее время трудовые книжки должны уйти в историю, - министр Кабмина Дубилет
Последние новости
Подгружаем последние новости