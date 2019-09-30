"Мы изучаем вопрос с качеством работы менеджмента. В ближайшее время дадим оценку".

Премьер-министр Алексей Гончарук намекнул на кадровые перестановки в менеджменте "Укрзализныци".

Об этом он сказал на брифинге в понедельник по итогам ночного заседания правительства.

"Железная дорога находится в крайне плохом состоянии, она очень изношена, почти каждый день горит какой-то локомотив. Я не буду подробно описывать масштабы трагедии, мы детальное изучаем, что там происходит, но состояние ее очень плохое. Это в том числе и из-за тотальной коррупции, из-за того, что отдельные группы влияния зарабатывают на тендерах, в ручном режиме направляют локомотивы в своих интересах", - заявил Гончарук.

По его словам, выводы будут сделаны в скором времени.

"Мы изучаем вопрос с качеством работы менеджмента. Думаю, что в ближайшее время мы дадим этому оценку", - сказал Гончару.

Напомним, что с лета 2017 года "Укрзализныцю" возглавляет Евгений Кравцов. Сначала он долгое время был исполняющим обязанности главы правления компании, а в январе 2019 года правительство Владимира Гройсмана утвердило его в должности на постоянной основе.