Украина и Британия обсудили сотрудничество после Brexit

Украинская сторона отметила общее понимание амбициозности этого двустороннего соглашения.

Украина и Британия обсудили сотрудничество после Brexit
Фото: МИДФБ

Замминистра иностранных дел Василий Боднар встретился с главным переговорщиком Департамента экономической дипломатии МИД Великобритании со странами Восточной Европы и Центральной Азии Сарой Крофт. Об этом сообщило Министерство иностранных дел на фейсбуке.

"На повестке дня — заключение нового Соглашения между Украиной и Великобританией, которая после Brexit заменит для наших стран Соглашение об ассоциации", - сказано в сообщении.

В МИДе также отметили общее понимание амбициозности этого двустороннего соглашения, которое будет отвечать высокому уровню отношений между Украиной и Великобританией.

Напомним, правительство Великобритании обратилось к королеве Елизавете II с просьбой приостановить работу парламента и она удовлетворила эту просьбу.

24 сентября Верховный суд Великобритании признал незаконным решение премьер-министра Бориса Джонсона о приостановке работы парламента.

На 31 октября назначен выход Британии из Евросоюза, и оппоненты Джонсона обвиняли его в том, что он, объявив перерыв, пытается не дать парламенту помешать курсу на жесткий разрыв с Евросоюзом.

Премьер-министр отвечал, что пророгация - это обычная процедура подготовки новой законодательной программы правительства, и в этом случае она объявлена исключительно с той же целью.

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