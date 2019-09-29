Вокруг Зеленского возник скандал из-за формата его посещения Бабьего Яра

Президент Владимир Зеленский в воскресенье пропустил Марш памяти, приуроченный к 78-й годовщине расстрелов в Бабьем Яру.

В связи с этим раввин Яков дов Блайх во время своего выступления возле памятника "Менора" заявил, что "первый раз в истории независимой Украины президент Украины не пришел в Бабий Яр 29 сентября".

"Сегодня президент, слава Богу, прислал корзину цветов. А следующий президент уже, наверное, полностью забудет о том, что был Бабий Яр", - сказал он.

Однако, как сообщает "Интерфакс-Украина", Зеленский был в Бабьем Яру, но в частном порядке. Члены команды Зеленского опубликовали фотографии президента.

Фото: facebook.com/kirill.timoshenko

Связанная с Игорем Коломойским Объединенная еврейская община Украины выразила протест против слов Блайха. Там отметили, что Зеленский публично почтил память жертв Бабьего Яра в прошлом месяце во время визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху

"Исходя из напряженного графика, абсолютно понятно, почему Владимир Зеленский мог не присутствовать на Марше памяти: недавно Президент Украины вернулся из тяжелой поездки в США , где в том числе, он встретился с представителями американских еврейских организаций, представляющих интересы порядка 6 миллионов евреев. Стоит отметить, что на этой встрече Владимир Зеленский выразил приверженность к почтению памяти жертв Холокоста. Президент Украины не забыл о Дне памяти жертв Бабьего Яра и опубликовал заявление к украинцам, в котором призвал всех жителей страны почтить память тех, кто погиб", - говорится в заявлении ОЕОУ.

О том, что Зеленский приходил в Бабий Яр в частном порядке, организация не упоминает.

В то же время обращение Зеленского к украинцам в День памяти жертв Бабьего Яра обнародовано на его официальном сайте.

"Трагические страницы истории нужно помнить не только, чтобы чтить память о погибших, но и для того, чтобы сделать выводы и не допустить ошибок в будущем. Память Бабьего Яра, Холокоста - это предупреждение для всего человечества о том, что идеология нетерпимости и насилия может вернуть нас в страшное прошлое, когда самое дорогое - человеческая жизнь - была лишь разменной монетой в руках у диктаторов. Убежден, что Украинский народ всегда будет единым в намерении никогда не допустить любых проявлений вражды на расовой или национальной почве. Вечная память погибшим в Бабьем Яру и всем жертвам Второй мировой войны. - говорится в нем.