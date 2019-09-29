Для этого в Польше могут создать "кресовое" отделение Института нацпамяти.

Польские историки запланировали масштабные поисково-эксгумационные работы в Украине. По их мнению, для этого необходимо будет создать "кресовое" отделение Института нацпамяти и еще одно специализированное учреждение.

Об этом сказал вице-глава Института национальной памяти Польши Кшиштоф Швагжик, комментируя снятие Украиной моратория на поисковые работы польских историков, пишет "Польское радио".

По его словам, работы будут очень масштабными. Польская сторона хочет получить разрешение на проведение раскопок в большом количестве мест, где могут покоиться поляки, убитые в период польско-советской и Второй мировой войн. По словам Швагжика, объем поисковых работ - "сотни, а возможно, тысячи мест".

Этой задачей должна заниматься новое учреждение, которое должно иметь название "Институт национальной памяти по делам поисков в Украине". Также, по мнению чиновника, чтобы эффективно провести поиск и эксгумацию, необходимо создать "кресовое" отделение Института национальной памяти.

Восточными Кресами в Польше называют западные области Украины, Беларуси и Литвы, которые в прошлом входили в состав Польши .

Швагжик не смог ответить на вопрос, начнутся ли поисковые и эксгумационные работы в Украине в этом году. Как он объяснил, это зависит от того, как быстро украинская сторона предоставит разрешения, и кроме этого, проведение таких работ не представляется возможным зимой.

Швагжик выразил надежду, что Польша получит от Украины также согласие на строительство кладбищ, где можно будет достойно похоронить найденные останки поляков.

Напомним, в 2017 году Институт национальной памяти Украины инициировал мораторий на эксгумацию поляков в Украине в связи с актами вандализма относительно памятников и памятных знаков на украинских могилах в Польше , в том числе демонтажем украинского памятника в с.Грушовичи под Пшемыслем.

В декабре 2017 года президент Петр Порошенко проводил переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой по этому поводу. На ней была достигнута договоренность о необходимости снять мораторий на эксгумацию поляков, но этого так и не было сделано.

В конце августа 2019 года президент Владимир Зеленский после переговоров с Дудой сказал, что Украина готова снять мораторий и предложил построить на границе с Польшей мемориал примирения. Также он заявил, что Польша должна привести в порядок украинские памятники.