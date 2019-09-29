В Саудовской Аравии застрелили телохранителя короля

Личный телохранитель короля Саудовской Аравии генерал-майор Абдул-Азиз аль-Фагхем был убит во время ссоры в городе Джидда. Об этом в воскресенье сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на местные СМИ .

По данным агентства, у него возник конфликт с другом, после чего тот выстрелил в телохранителя. Впоследствии Абдул-Азиз аль-Фагхем скончался в больнице от полученных ран.

Однако СМИ не уточнили, когда именно произошел этот инцидент.

Отмечается, что погибший аль-Фагхем служил телохранителем не только у нынешнего короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза, но и у его предшественника короля Абдаллы ибн Абдул-Азиза (правил в 2005 - 2015 годах).