В Киеве прошел марш памяти о погибших в Бабьем Яру

29 и 30 сентября 1941 года состоялись первые расстрелы евреев.

В Киеве прошел марш памяти о погибших в Бабьем Яру
Марш памяти о погибших в Бабьем Яру
Фото: https://www.ukrinform.ua

В Киеве проходит марш в память о погибших в Бабьем Яру. Об этом сообщается на странице акции в Facebook.

Шествие пройдет от улицы Сечевых Стрельцов к Меноре в Бабьем Яру.

"Мы пройдем пешком путь, которым 29 и 30 сентября 1941 года прошли на смерть евреи Киева. Это были обычные киевляне – наши родные, близкие и их друзья. Среди них были старики, женщины и дети", - говорится в сообщении.

Марш памяти по жертвам Бабьего Яра проводят в столице в четвертый раз.

На 29 сентября приходится 78-я годовщина начала расстрелов мирного населения.

Киев был оккупирован немцами 19 сентября 1941 года. 28 сентября 1941 года на улицах столицы было развешено оповещение о том, что все евреи должны явиться в район улицы Мельникова. 29 и 30 сентября 1941 года состоялись первые расстрелы евреев. Всего за годы оккупации в Бабьем Яру было захоронено по разным оценкам от 100 до 200 тыс. человек.

Кроме евреев там погибли жители Киева других национальностей, военнопленные Красной Армии и ОУН-УПА, цыгане, а также душевнобольные.

К 2021 году в Киеве планируют построить Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр".

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
СБУ оказалась в центре польского секс-скандалаСБУ оказалась в центре польского секс-скандала
Власти Хотина отказались демонтировать бюст Карла Маркса в рамках декоммунизации (документ)Власти Хотина отказались демонтировать бюст Карла Маркса в рамках декоммунизации (документ)
Активисты пришли на Банковую с требованием к новой власти расследовать убийство ГандзюкАктивисты пришли на Банковую с требованием к новой власти расследовать убийство Гандзюк
Герус заявил о вредности блокады роSSийского угля людьми СеменченкоГерус заявил о вредности блокады роSSийского угля людьми Семенченко
Украина закупила в Чехии б/у самоходные гаубицы "Гвоздика"Украина закупила в Чехии б/у самоходные гаубицы "Гвоздика"
Блок рекламы


Похожие новости
В РоSSии не разрешили провести акцию памяти жертв политических репрессий "Бессмертный ГУЛАГ"В РоSSии не разрешили провести акцию памяти жертв политических репрессий "Бессмертный ГУЛАГ"
Под Минздравом прошел митинг с требованием прекратить давление на сотрудников министерстваПод Минздравом прошел митинг с требованием прекратить давление на сотрудников министерства
Пробную перепись населения проведут в КиевеПробную перепись населения проведут в Киеве
На кладбище в Мене вандалы испортили надгробия погибших бойцов АТО
Аваков показал допрос бывшего военного Белько, угрожавшего взорвать мост в КиевеАваков показал допрос бывшего военного Белько, угрожавшего взорвать мост в Киеве
Под Офисом президента на Банковой прошел митинг против "мира любой ценой"Под Офисом президента на Банковой прошел митинг против "мира любой ценой"
Полиция обезвредила мужчину на мосту Метро в КиевеПолиция обезвредила мужчину на мосту Метро в Киеве
СМИ назвали имя мужчины, угрожающего взрывом на мосту Метро в Киеве
Вятрович покинул пост главы Института национальной памятиВятрович покинул пост главы Института национальной памяти
В Киеве избили замглавы КГГА Слончака, - СМИВ Киеве избили замглавы КГГА Слончака, - СМИ
Последние новости
Подгружаем последние новости