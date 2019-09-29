Иран требует от США $50 млрд за ущерб от санкций

Тегеран считает это условием для возвращения к ядерной сделки.

Иран требует от США $50 млрд за ущерб от санкций

Иран вернется к ядерной сделке при условии, что Вашингтон выплатит Тегерану $50 млрд в качестве компенсации ущерба от санкций. Об этом заявил секретарь Совета политической целесообразности страны (совещательный орган при высшем руководителе Ирана) Мохcен Резайи. Об этом пишет ISNA, передает РБК.

По его словам, Тегерану нужны условия, выходящие за пределы Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

"Если они [американцы] хотят восстановить сделку, они должны не вернуться к ней сами, но и выплатить по меньшей мере $50 млрд в качестве компенсации", - сказал Резайи

"По мнению американцев, бойкот импорта и экспорта должен был прервать торговлю Ирана и поставить Иран на стопроцентную блокаду. С самого начала мы говорили, что эти действия не останутся без ответа", - добавил он.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что его страна не будет вести какие-либо переговоры с США под давлением. На следующий день он заявил о готовности Тегерана сесть за стол переговоров по ядерной сделке в формате "5+1" (США, РоSSия, Китай, Великобритания, Франция и Германия), добавив, что Трамп в обмен на это предложил снять все санкции с Исламской Республики. Президент США позднее опроверг это заявление.

Напомним, МАГАТЭ заявило о нарушениях Ираном условий "ядерной сделки". Страна начала обогащать уран в высокотехнологичных центрифугах.

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