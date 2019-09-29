Умер экс-президент Крыма Юрий Мешков

Ему было 73 года.

Умер экс-президент Крыма Юрий Мешков
Юрий Мешков
Фото: ru.krymr.com

В возрасте 73 лет умер первый и единственный президент Крымского полуострова Юрий Мешков. Об этом 29 сентября сообщила его дочь Марианна Мешкова на своей странице в Facebook.

В начале сентября у Мешкова случился инсульт во время отдыха в Турции. По словам его дочери, перед приступом политик ссорился с персоналом отеля, так как его поселили в номер низшего класса.

После того, как его вывели из искусственной комы, Мешков был парализован и не разговаривал.

В 1994 году Мешков был избран президентом Крыма, год спустя Верховная Рада Украины упразднила эту должность. Политик выступал на независимость полуострова от Украины и присоединение к РоSSии.

Напомним, 28 сентября умер режиссер Марк Захаров.

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