На оккупированной части Луганской области дети подорвались на гранате, - СМИ

По предварительным данным, пострадали пятеро детей.

На оккупированной части Луганской области дети подорвались на гранате, - СМИ
Фото: укроп.org

На временно неподконтрольной украинскому правительству территории Луганской области в результате взрыва гранаты пострадали дети. Об этом сообщают "Новости Донбасса" со ссылкой на "народную милицию" боевиков.

Инцидент произошел в субботу, 28 сентября, в оккупированном селе Чорногоровка.

Неподалеку от жилых домов дети обнаружили тайник с боеприпасами.

"Играя с опасными предметами, дети случайно взорвали одну из гранат. В результате взрыва пятеро детей получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Детей госпитализировали.

Напомним, по данным ООН, с начала конфликта на Донбассе от мин пострадали более тысячи мирных жителей, среди них более 160 детей.

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