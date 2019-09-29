Мининфраструктуры собирается разделить "Укрзализницю" на три компании

Министерство вместе с депутатами разрабатывает соответствующий законопроект.

Мининфраструктуры собирается разделить "Укрзализницю" на три компании
Фото: 112.ua

Министр инфрастуктуры Украины Владислав Криклий объявил о планах разделить ПАО "Укразализыця" на три отдельные компании.Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

По его словам, министерство вместе с депутатами разрабатывает законопроект об изменении структуры предприятия.

"Одна компания будет отвечать за доступ к инфраструктуре, за электрификацию, капитальные вложения в поддержку, эксплуатацию и развитие железнодорожной сети. Второй оператор будет заниматься пассажирскими перевозками... И третья фирма будет генерировать прибыли для государства, ее деятельность будет связана с грузоперевозками", - сказал министр.

Криклий также сообщил, что действующему руководителю УЗ придется выбирать, куда он захочет уйти, "потому что это будут три разные должности".

Напомним, с января ПАО "Укрзализныця" возглавляет Евгений Кравцов, до этого с августа 2017 года он исполнял обязанности руководителя предприятия.

Ранее сообщалось, что Мининфраструктуры вернет "Укрзализныцю" в свое подчинение.

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