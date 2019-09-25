Зеленский и Лавров коротко обсудили "нормандский формат", - источник в Офисе президента

Официально переговоры президента с главой роSSийского МИДа пока не комментировали.

?Зеленский и Лавров коротко обсудили "нормандский формат", - источник в Офисе президента
Владимир Зеленский
Фото: from-ua.com

Президент Украины Владимир Зеленский провел короткие переговоры с министром иностранных дел РоSSии Сергеем Лавровым в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Об этом сообщили роSSийские СМИ, а также "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в Офисе президента.

Официально у Зеленского переговоры с Лавровым не комментировали.

"В рамках торжественного приема от имени президента США в Нью-Йорке состоялся короткий диалог по инициативе Лаврова, Коротко обсудили "нормандский формат". Коротко обсудили", - рассказал источник.

На приеме также присутствовали президент США Дональд Трамп, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, а также другие мировые лидеры.

Накануне, 24 сентября, Зеленский обсудил с Меркель состояние подготовки к встрече лидеров стран "нормандской четверки" для согласования дальнейших шагов по урегулированию конфликта на Донбассе. 19 и 20 сентября Пристайко и глава МИД Германии Хайко Маас в телефонном режиме обсуждали подготовку к проведению встречи.

Ранее Зеленский заявил, что пока конкретной даты встречи лидеров стран “нормандского формата” нет, но Украина настаивает на такой встрече еще в сентябре. 18 сентября Пристайко заявил, что встреча должна была состояться во вторник, 17 сентября, однако РоSSия не смогла принять участие по техническим причинам.

Напомним, ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко в комментарии росСМИ рассказал о перспективе встречи лидеров стран "нормандской четверки". На вопрос, состоится ли эта встреча в октябре, он ответил: "Если ваш президент согласится, то будет. Мы согласны - все трое лидеров. Не хватает четвертого", - сказал Пристайко.

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