Иран заявил об опасности присутствия иностранных сил в Персидском заливе

Рухани планирует обсудить этот вопрос на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Иран заявил об опасности присутствия иностранных сил в Персидском заливе
Хасан Рухани

Иран считает, что присутствие иностранных сил в Персидском заливе может создать проблемы для безопасности региона, а также для энергетической безопасности. Об этом заявил в воскресенье, 22 сентября, президент Ирана Хасан Рухани, передает Интерфакс.

Лидер Ирана пообещал на будущей неделе представить в ООН разработанный в Тегеране план обеспечения безопасности в Персидском заливе и Ормузском проливе.

Как ожидается, Рухани должен отправиться в Нью-Йорк в понедельник.

На следующей неделе в Нью-Йорке состоится заседание 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, в которой планирует участвовать и президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, вчера Трамп одобрил отправку на Ближний Восток дополнительных войск.

Глава Минобороны США Марк Эспер пояснил, что такое решение глава государства принял в ответ на запросы о подкреплениях со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ.

Решение об отправке дополнительных сил в ближневосточный регион США приняли вскоре после осуществленной при помощи беспилотников и крылатых ракет атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Ответственность за нее взяли на себя йеменские мятежники-хуситы. Однако США полагают, что на самом деле за нападением стоит Иран. В Тегеране отвергают эти обвинения.

Также вчера сообщалось, что США отправили в Персидский залив эсминец USS Nitze ("Нитце"), оснащенный системой противоракетной обороны.

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