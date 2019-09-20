На Донбассе сегодня получили ранения трое украинских военных

Боевики совершили 10 обстрелов.

На Донбассе сегодня получили ранения трое украинских военных
Фото: Макс Левин

С начала суток пятницы, 2 сентября, роSSийские боевики на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Обстрелы зафиксированы в районе населенных пунктов Новотроицкое, Новогнатовка, Красногоровка, Марьинка, Водяное, Павлополь, Крымское, Южное и Новолуганское.

В результате обстрелов трое украинских военных получили ранения разной степени тяжести.

Напомним, ранее сегодня министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина готова возобновить торговые отношения с ОРДЛО и восстановить социальные выплаты.

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