Херсонская ОГА начала строительство новых КПВВ на админгранице с Крымом

По поручению Зеленского обновляют пункты контроля "Чонгар" и "Каланчак".

Фото: Юрий Гусев

На административной границе с оккупированным Крымом началось строительство двух новых контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) "Чонгар" и "Каланчак". Об этом сообщил главы Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев на своей странице в Фейсбуке.

Завершение строительства новых пропускных пунктов планируется до 15 ноября.

"Уже сегодня начались работы на объектах для своевременного и качественного выполнения задачи президента Владимира Зеленского, который поручил завершить строительство режимных зон новых КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" до 15 ноября", - написал глава Херсонской ОГА.

Напомним, в Офисе президента планируют открыть восстановленный мост через реку Северский Донец в районе Станицы Луганской до 27 ноября. Согласно графику, до 11 октября через реку будет установлена временная переправа.

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