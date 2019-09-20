Гончарук распорядился провести проверку "исполнительской дисциплины" КГГА

Премьер-министр Алексей Гончарук распорядился провести проверку состояния исполнительской дисциплины в Киевской городской госадминистрации и отдельных райадминистрациях Киева . Соответствующий документ есть в распоряжении LB.ua.

"С целью проведения проверки состояния исполнительской дисциплины в Киевской горгосадминистрации и отдельных райгосадминистрациях Киева , согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 15 сентября 2010 г. №844 и резолюции Премьер-министра Украины от 13 сентября 2019 №31269/2 /1-19..." - говорится в документе перед раздачей поручений, связанных с проверкой.

Проверка должна состояться в период с 25 сентября по 8 октября 2019 года.

К ее выполнению будут привлечены министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, госсекретарь Кабинета министров Владимир Бондаренко, генпрокурор Руслан Рябошапка, глава СБУ Игорь Баканов и ряд других лиц.

Гончарук ссылается на постановление Кабинета министров Украины от 15 сентября 2010 г., где говорится такое: "Проверка состояния исполнительской дисциплины в органах исполнительной власти проводится с целью обеспечения высокой эффективности и соблюдения сроков выполнения задач, определенных актами законодательства и поручениями, а также предоставление необходимой помощи руководителям органов исполнительной власти и подготовки рекомендаций по улучшению состояния исполнительской дисциплины".

Рабочая группа, которая будет проводить проверку, может:

- требовать прекращения действий, препятствующих проведению проверки;

- знакомиться с необходимыми документами, в случае необходимости снимать с них копии и добавлять их к материалам проверки;

- получать от должностных лиц и работников органа исполнительной власти, в котором проводится проверка, устные и письменные объяснения.

Напомним, 16 сентября на сайте Рады появился проект закона о внесении изменений в закон "О столице Украины - городе-герое Киеве ", который предполагает проведение выборов мэра Киева в декабре 2019. Также он разделяет должность мэра и главы КГГА и возвращает районные советы. Инициаторами документа являются 39 нардепов во главе с председателем комитета по вопросам местного самоуправления Андреем Клочко. Среди них 36 - из фракции "Слуга народа".

4 сентября Кабмин поддержал увольнение Кличко с поста главы КГГА. Ранее правительство Владимира Гройсмана отказывалось рассматривать этот вопрос.