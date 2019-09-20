Экс-президент Украины, лидер политической партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко встретился с освобожденным из роSSийской тюрьмы Украинская Евгением Пановым, сообщает сайт партии.

Петр Порошенко выразил убеждение, что о подвиге и устойчивость украинский - узников Кремля должны знать как можно больше людей.

«Я выражаю настоящий восторг тем мужеством, с которым вы вместе с нашими настоящими героями прошли эти невероятные испытания. Я твердо убежден, что на примерах вашего патриотизма, вашей любви, вашего умения воевать должны воспитываться поколения украинцев. Мы должны сделать все, чтобы в книгах, в фильмах этот подвиг был запечатлен», - добавил он.

В свою очередь, Евгений Панов поблагодарил пятого президента Украины за его усилия по освобождению украинцев из кремлевских тюрем.

«Я прекрасно знаю, что вы за нас боролись ... Когда я смотрел роSSийские новости - чем хуже в роSSийских новостях говорят об Украине, тем лучше. Называли Порошенко главным врагом, и мне это нравилось ... Если она говорят плохое, значит все идет хорошо (в Украине - ред.)», - отметил он.

Сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко также поздравила Евгения Панова с освобождением и возвращением в Украину.

«Мы очень хотим поблагодарить вашу семью. Ваша мама, брат, жена очень много делали для того, чтобы ваше имя было на слуху и звучало на всех акциях по освобождению заложников. Эта активность так же позволяла нам держать общую позицию, чтобы все фамилии звучали на международном фронте, на международной арене были зафиксированы в резолюциях ПАСЕ и других документах», - сказала депутат.

По ее словам, это очень важно для того, чтобы вместе и дальше бороться за освобождение других заключенных.