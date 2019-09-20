Украина готова возобновить выплату пенсий в ОРДЛО и ослабить торговую блокаду

"Почему мы не можем продавать туда наши товары? Пусть на полках стоит ряженка с украинским флагом".

Украина готова возобновить выплату пенсий в ОРДЛО и ослабить торговую блокаду
Вадим Пристайко
Фото: Укринформ

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина готова возобновить выплаты пенсий в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей. По его словам, это часть "формулы Зеленского", цель которой ментально вернуть жителей ОРДЛО в Украину.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

"Мы возобновим выплату пенсий. Мы возобновили оплату услуг, которые мы предоставляем, то есть нам с той стороны платят за воду. Сейчас мы готовимся заменить приказ о списке товаров, который людям разрешено перевозить через контактную линию, на список того, что запрещено перевозить. Это обязательно будет сделано, но для этого нужны определенные шаги - потому что сейчас действует так называемая блокада, введенная решением СНБО, и изменить ее имеет другое решение СНБО", - сообщил министр.

По его словам, о полной отмене блокады речи не идет, так как для этого боевики сначала должны вернуть конфискованные предприятия их законным владельцам.

"Но есть блокада предприятий, а есть, например, товары ежедневного потребления, для наших граждан. Даже с точки зрения экономики, почему мы не можем продавать туда наши товары? Пусть на полках стоит ряженка с украинским флагом, а не русским или белорусским, правда? Ну и другие элементы - мост в Станице Луганской, обмен пленными и т.д. - все это элементы "плана Зеленского", который сейчас формируется", - сказал Пристайко.

Напомним, 8 июля на пресс-конференции по итогам саммита "Украина-ЕС" президент Владимир Зеленский предложил упростить выплату пенсий пенсионерам с ОРДЛО.

Комментируя предложение главы государства, тогдашний глава МинВОТ Вадим Черныш заявил, что до возвращения оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей под контроль украинской власти выплачивать там украинские пенсии невозможно.

Однако его преемница Оксана Коляда в интервью LB.ua сказала, что Украина рассматривает возможность выплаты пенсий на оккупированных территориях с помощью международных организаций.

Украина прекратила социальные выплаты гражданам, проживающим на подконтрольной боевикам территории Донбасса, в конце 2014 года. Чтобы получать пенсии, жители ОРДЛО должны зарегистрироваться как переселенцы и жить на подконтрольной Украине территории.

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