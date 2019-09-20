Вакарчук прокомментировал свой концерт в Минске

"Конституция позволяет заниматься творчеством, а Бог запрещает мне им не заниматься".

Вакарчук прокомментировал свой концерт в Минске
Фото: facebook/Владимир Струмковский

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук не считает нарушением свое выступление с "Океаном Эльзы" на концерте в Минске 20 сентября.

Об этом он заявил Радио Свобода.

"Конституция Украины позволяет народному депутату заниматься творческой деятельностью, а Бог запрещает мне не заниматься творческой деятельностью", - отметил народный депутат.

По словам Вакарчука, его выступление на этом концерте является неоплачиваемым.

"Я не получаю гонораров и тех запрещенных законом выплат, которых не может иметь народный депутат", - пояснил он.

Святослав Вакарчук также отметил, что выступление "Океана Эльзы" в Минске было согласовано еще до того, как он ушел в политику и на выборы. И таких договоренностей, добавил он, "на самом деле было очень мало".

"Мы сделали и сделаем все, чтобы я минимально отлучался от работы, и вы увидите это", - отметил Вакарчук.

Ранее Святослав Вакарчук заявил, что после его избрания народным депутатом не намерен прекращать заниматься музыкой и оставлять "Океан Эльзы".

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