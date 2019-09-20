Конгресс США одобрил новые сроки предоставления оборонной помощи Украине

Конечный срок использования денег переносится еще на год.

Конгресс США одобрил новые сроки предоставления оборонной помощи Украине
Фото: house.gov

Палата представителей Конгресса США 19 сентября одобрила законопроект, который обеспечивает выделение Украине 250 млн долларов военной помощи.

Законопроект переносит конечный срок использования денег еще на год, предоставляет больше возможностей для использования средств, срок предоставления которых иначе заканчивался бы 30 сентября этого года.

Ожидается, что Сенат одобрит соответствующее решение на следующей неделе, передает Голос Америки.

В августе стало известно, что Трамп поручил пересмотреть программу финансирования Украины в области безопасности, чтобы убедиться, что деньги используются в интересах Соединенных Штатов.

В середине сентября эту помощь в администрации президента Трампа разблокировали. Речь идет о $250 млн из бюджета Пентагона, $115 млн по программе Госдепартамента "Международное военное финансирование" из бюджета 2019 года, а также $26,5 млн по этой же программе из бюджета 2018 года. Всего - более $390 млн.

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