Экс-посол США Пайфер посоветовал Зеленскому, как вести себя с Коломойским и Трампом

"Никаких компромиссов по Приватбанку" и "остерегайтесь Руди Джулиани".

?Экс-посол США Пайфер посоветовал Зеленскому, как вести себя с Коломойским и Трампом
Стивен Пайфер
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Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер посоветовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому не идти ни на какие компромиссы с олигархом Игорем Коломойским, который пытается вернуть национализированный Приватбанк.

Об этом он написал в Twitter.

"В первые месяцы пребывания на своем посту Зеленский построил значительный политический капитал как внутри Украины, так и с друзьями Киева на Западе, включая МВФ. Он должен вести себя осторожно с Коломойским (например, никаких "компромиссов" с Приватбанком), чтобы не растерять большую часть этого капитала", - написал он.

In first months in office, @ZelenskyyUa has built considerable political capital in #Ukraine and with Kyiv's friends in West, including IMF. He needs to deal carefully with Kolomoisky (e.g. no "compromise" on Privatbank), lest he blow much of that capital. https://t.co/LObv0Fq5B0

— Steven Pifer (@steven_pifer) 19 сентября 2019 г.

Пайфер также дал Зеленскому совет, как вести переговоры на встрече с президентом США Дональдом Трампом.

"Будь проще, льсти и ищи беспроигрышный вариант. Не игнорируй Конгресс и остерегайтесь Руди Джулиани (адвокат президента США, - ред)", - написал он.

Напомним, 18 декабря 2016 правительство приняло решение о национализации Приватбанка. Государство получило 100% в его капитале, а финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд гривен. В конце июня 2017 года Кабинет министров решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора - компании EY.

Экс-владельцы банка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, а также компания Triantal investments LTD обжаловали национализацию в суде. Иск направлен против украинского правительства и рассматривается Окружным судом с июня 2017 года в закрытом режиме. Всего украинских судах находится более 150 исков по Приватбанку от обеих сторон.

Ранее Коломойский говорил, что "Приватбанк" его больше не интересует, но он хочет получить денежную компенсацию от государства в размере 2 млрд долларов. В сентябре 2019 года он заявил, что он вправе требовать долю в акционерном капитале учреждения.

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