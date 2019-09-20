Комитет Шевченковской премии опроверг вручение награды Сенцову

Накануне комитет сообщил, что Сенцову вручили знак и диплом.

Режиссеру Олегу Сенцову еще не вручили Национальную премию имени Тараса Шевченко, присужденную ему в 2016 году, но награждение пройдет в ближайшее время. Об этом сообщил Комитет премии, опровергнув предыдущее сообщение о состоявшемся вручении.

"В Шевченковском комитете состоялась встреча председателя комитета, писателя Юрия Щербака с лауреатом Национальной премии 2016 кинорежиссером Олегом Сенцовым", - сказано в сообщении.

В 2016 году Сенцову, который в то время находился в роSSийской колонии, присудили Национальную премию имени Тараса Шевченко в категории «Кинематография» за фильм «Гамер» и незаконченное фильм «Носорог».

Национальный союз журналистов Украины, выдвигая кинематографические произведения Сенцова на соискание премии, указал на его гражданскую позицию в вопросах сохранения территориальной целостности Украины, отстаивание прав и свобод населения Автономной Республики Крым, осуждение аннексии полуострова Россией, утверждения демократии в украинском обществе, развития национальной культуры.

Шевченковская премия - государственная награда Украины, самая высокая в Украине творческая награда за весомый вклад в развитие культуры и искусства. Премию могут присудить только один раз в жизни.

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