Дело Мартыненко передали в апелляционный суд вместо антикоррупционного
Решение Шевченковского райсуда не может быть обжаловано.
Шевченковский районный суд Киева 20 сентября принял решение передать дело бывшего нардепа Николая Мартыненко, которое расследовалось Национальным антикоррупционным бюро, не в Высший антикоррупционный суд, а в Киевский апелляционный суд.
Об этом в комментарии "Укринформу" сказал прокурор САП Роман Сымкив.
"Коллегия судей передала дело Мартыненко в Апелляционный суд, чтобы он передал его в Верховный суд, а уже оттуда - в Антикоррупционный суд", - сказал он.
Прокурор добавил, что ему не понятна мотивация суда, поскольку производство по другим фигурантам дела Павлу Скаленко и Владимиру Святненко уже передано в Высший антикоррупционного суда.
Решение Шевченковского райсуда не может быть обжаловано.
Напомним, бывший депутат Рады Николай Мартыненко подозревается в организации двух схем по разворовыванию 6,4 млн евро в НАЭК "Энергоатом" и 17,2 млн долларов на ВостГОКе.
Мартыненко начали судить в октябре 2018 года, но в связи с созданием Высшего антикоррупционного суда обвинительный акт должен быть передан ему.
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