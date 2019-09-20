Аксенова переизбрали главой оккупационной власти Крыма

Путинский наместник остался в кресле еще на пять лет.

?Аксенова переизбрали главой оккупационной власти Крыма
Путин везет в коляске Аксенова
Фото: kremlin.ru

Подконтрольный РоSSии парламент Крыма 20 сентября избрал главой оккупационной администрации полуострова Сергея Аксенова еще на пять лет. Он занимает эту должность с момента незаконной аннексии Крыма в 2014 году.

Кандидатуру Аксенова поддержали 74 представителя так называемого Госсовета (Верховная Рада объявила его избрание "юридически ничтожным"), его конкурентов Сергея Богатыренко и Павла Шперова - соответственно пять и десять.

По роSSийским законам Аксенов стал высшим должностным лицом и руководителем исполнительной власти оккупированного Крыма на пять лет.

Своим распоряжением он назначил временно исполняющим обязанности председателя Совета министров крымского вице-премьера Юрия Гоцанюка.

Аксенову - 46 год, он окончил Симферопольское высшее военно-политическое строительное училище и Университет экономики и управления. Больше 20 лет занимался бизнесом. В 2009 основал и возглавил движение "Русское единство", в следующем году оно стало партией в Украине, а Аксенов - ее лидером. В 2010 году избран депутатом Верховного совета Крыма по спискам партии, которая набрала всего 4,12% голосов избирателей. Депутат Верховной Рады Андрей Сенченко, работавший в 90-е годы вице-премьер-министром Крыма, рассказал об уголовном прошлом Сергея Аксенова.

В ночь с 26 на 27 февраля 2014 году роSSийские военные захватили парламент Крыма и созвали срочное заседание. В закрытом режиме под присмотром вооруженных россиян крымские депутаты "выбрали" Сергея Аксенова руководителем Совмина Крыма вместо Анатолия Могилева. Аксенов стал проводником роSSийской политики в Крыму, провел незаконный "референдум" о роSSийском статусе полуострова, начала национализацию украинских предприятий, запретил хождение гривны. При этом Аксенову оказывали поддержку оккупационные роSSийские войска.

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