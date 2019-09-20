Пристайко: письменное согласование "формулы Штайнмайера" - условие для саммита Нормандской четверки
ТКГ не сделала этого из-за "технического недоразумения".
Министр иностранных дел Вадим Пристайко подтвердил, что письменное утверждение "формулы Штайнмайера" является одним из двух согласованных условий для встречи лидеров Нормандской четверки (Украина, Германия, Франция, РоSSия).
Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".
"Да, это одно из двух условий для встречи лидеров, о которых мы договорились. Второе условие - мы ожидаем, что на трех контрольных участках [в Станице Луганской, Петровском и Золотом] будут разведены войска. Затем россияне добавили еще третье условие, которая звучит вроде "выработки четких формулировок для заявления лидеров", - сказал министр.
Он пояснил, что текст формулы должны были подписать на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске 18 сентября, но не сделали этого из-за появившихся замечаний.
"В среду в Минске трехсторонняя контактная группа действительно не выполнила указание "нормандской четверки" о письменном согласовании текста этой формулы. Они действительно должны были это сделать, но возникло техническое недоразумение в самой Трехсторонней контактной группе. А еще, действительно, представитель Украины выразил определенные замечания, которые, я думаю, будут обработаны позже. Возможно, к этому тексту, который обсуждается на Трехсторонней контактной группе, будет что-то добавлено или отнято - ведь именно для этого им и передали этот текст, чтобы они с ним работали. Во что он превратится - или он останется без изменений, или что-то будет добавлено - это должна решить Трехсторонняя контактная группа", - сказал министр.
При этом он подчеркнул, что согласованный текст формулы Штайнмайера отличается от того предложения, которое было озвучено в 2015 году.
"Сейчас, в сентябре 2019 года, советники "нормандской четверки" согласовали не формулу Штайнмайера, а согласовали другую четкую формулировку. В ней также говорится, что закон об особом статусе применяется on temporary basis, то есть на временных условиях, с момента проведения выборов, а на постоянной основе он начинает действовать после признания БДИПЧ ОБСЕ того, что выборы соответствуют высоким стандартам. Как видите, никаких идей о границе, о наличии или отсутствии вооруженных формирований эта формулировка не определяет. И о том, что Пристайко согласился на проведение выборов под дулами автоматов Калашникова, там также ничего нет", - сказал министр.
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