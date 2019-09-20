Нардеп Тищенко от "Слуги народа" нахамил журналистке

Потом депутат предложил: "Попейте водички, вам полезно".

Нардеп Тищенко от
Николай Тищенко (архивное фото)
Фото: Анна Стешенко

Народный депутат от Слуги народа Николай Тищенко в кулуарах Верховной Рады нахамил корреспонденту "Радио Свобода".

Видео опубликовано в Twitter издания.

Судя по ролику, Тищенко не понравились вопросы о составе нового Кабинета министров, за который он проголосовал. Сначала он пытался игнорировать журналистку, а потом предложил: "Попейте водички, вам полезно".

Журналистка объяснила, что "Слуг" подозревают в том, что они не читают законопроекты, за которые голосуют, и поэтому она решила проверить, так ли это.

Тищенко отреагировал на вопрос эмоционально: "А кто вы такая, чтобы проверять? Ну кто вы? Мой отец или жена? Кто вы?", - возмутился он. Когда девушка ответила, что контролировать власть - это работа журналистов, нардеп ушел.

«Слуги народу» Микола Тищенко та Артем Культенко, здається, не люблять відповідати на запитання журналістів Радіо Свобода pic.twitter.com/XCXn0GiHao

— Радіо Свобода (@radiosvoboda) 19 сентября 2019 г.

Его коллега по фракции Артемом Культенко заявил, что "вообще не понимает, зачем она задает такие вопросы".

Напомним, депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский назвал журналистку "тупой овцой".

С 29 августа в Украине начало работу новое правительство, созданное правящей партией "Слуга народа". 2 сентября Кабмин заявил, что будет проводить заседания в закрытом для СМИ режиме. Позже спикер Рады Дмитрий Разумков пообещал оставить журналистам доступ в парламент.

Ранее во фракции "Слуги народа" назначили нескольких депутатов, которым "можно общаться со СМИ".

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