Нардеп Тищенко от "Слуги народа" нахамил журналистке
Потом депутат предложил: "Попейте водички, вам полезно".
Николай Тищенко (архивное фото)
Фото: Анна Стешенко
Народный депутат от Слуги народа Николай Тищенко в кулуарах Верховной Рады нахамил корреспонденту "Радио Свобода".
Видео опубликовано в Twitter издания.
Судя по ролику, Тищенко не понравились вопросы о составе нового Кабинета министров, за который он проголосовал. Сначала он пытался игнорировать журналистку, а потом предложил: "Попейте водички, вам полезно".
Журналистка объяснила, что "Слуг" подозревают в том, что они не читают законопроекты, за которые голосуют, и поэтому она решила проверить, так ли это.
Тищенко отреагировал на вопрос эмоционально: "А кто вы такая, чтобы проверять? Ну кто вы? Мой отец или жена? Кто вы?", - возмутился он. Когда девушка ответила, что контролировать власть - это работа журналистов, нардеп ушел.
Его коллега по фракции Артемом Культенко заявил, что "вообще не понимает, зачем она задает такие вопросы".
Напомним, депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский назвал журналистку "тупой овцой".
С 29 августа в Украине начало работу новое правительство, созданное правящей партией "Слуга народа". 2 сентября Кабмин заявил, что будет проводить заседания в закрытом для СМИ режиме. Позже спикер Рады Дмитрий Разумков пообещал оставить журналистам доступ в парламент.
Ранее во фракции "Слуги народа" назначили нескольких депутатов, которым "можно общаться со СМИ".