Радуцкий заявил о готовности отдавать в концессию станции переливания крови

"Концессия - это то, что позволит решить проблемы с заготовкой крови и впустит инвесторов в Украину".

Радуцкий заявил о готовности отдавать в концессию станции переливания крови
Фото: Макс Левин

Председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что Украина готова отдавать в концессию иностранным фирмам областные станции переливания крови.

Об этом он сказал на научно-практической конференции с международным участием "Актуальные вопросы промышленного производства препаратов крови", сообщает Укринформ.

"Концессия - это то, что позволит решить проблемы с заготовкой крови и вообще со станциями переливания крови в Украине и впустит инвесторов в Украину. Сегодня Украина готова отдавать в концессию станции переливания крови, чтобы зашел инвестор и взял это в управление", - сказал Радуцкий.

По его словам, в некоторых областях уже можно увидеть, как выглядят современные станции переливания крови.

"Мы хотим, чтобы все регионы имели такие современные станции", - подчеркнул Радуцкий.

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