Зеленский и Трамп встретятся 25 сентября, - СМИ

Встреча пройдет в рамках рабочей поездки Зеленского на Генассамблею ООН

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа состоится 25 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в окружении Зеленского.

По словам источника ZN.ua, запланированная продолжительность встречи - 45 минут. "Однако встреча может продолжаться и дольше", - сообщил изданию информированный источник.

По его словам, среди вопросов, которые будут обсуждать украинский и американский президенты - Донбасс и привлечение американских инвестиций в украинскую экономику.

Ожидается, что Трамп во время разговора коснется и темы проведения расследования относительно Burisma.

Ранее собщалось, что предстоящий визит президента Владимира Зеленского в США стартует 23 сентября. Президент примет участие в заседании Генеральной ассамблеи ООН .

Напомним, на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES) Владимир Зеленский заявил, что его встреча с Трампом должна состояться до конца сентября.

Первая личная встреча Трампа и Зеленского должна была состояться в начале сентября в Польше в рамках мероприятий, связанных с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны. Но президент США не прилетел из-за урагана, который угрожал Флориде.