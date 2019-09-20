Разумков подписал закон об импичменте президента

Документ направлен на подпись Зеленскому.

?Разумков подписал закон об импичменте президента
Фото: facebook/Владимир Струмковский

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал президентский законопроект №1012 "Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)" и направил его на подпись Владимиру Зеленскому.

Об этом говорится на странице законопроекта на сайте Рады

Отмечается, что 19 сентября законопроект был "возвращен с подписью председатель Верховной Рады" и "направлен на подпись президенту".

Днем ранее парламент не поддержал проект постановления, которым предлагалось отменить решение об утверждении в целом законопроекта об импичменте, и тем самым нардепы открыли возможность спикеру Разумкову подписать закон и передать его на подпись президенту.

Напомним, 10 сентября Рада со скандалом приняла закон об импичменте. Возможность смещения президента с должности в порядке импичмента предусмотрена ст. 111 Конституции. Законопроект №1012 детально регулирует эту процедуру.

В частности, парламент может устранить президента Украины с должности исключительно в случае совершения им государственной измены или другого преступления.

В июне 2019 Рада приняла закон о следственных комиссиях, куда вписала процедуру импичмента, но президент Зеленский его так и не подписал.

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