В Раде не хватило голосов за отмену "правок Лозового"

Депутаты планировали внести большие изменения в Уголовный процессуальный кодекс.

В Раде не хватило голосов за отмену
Фото: facebook/Владимир Струмковский

Рассмотрение законопроекта №1009 об отмене "правок Лозового" во втором чтении завершилось скандалом.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков остановил голосование в последний момент, когда понял, что законопроект не набирает достаточного количества голосов. Несмотря на это, результаты голосования были выведены на табло - "за" проголосовали только 196 депутатов.

Разумков заявил, что система "Рада" срабатывает с задержкой в 2 секунды и отказался признать провал голосования.

После этого 242 депутата проголосовали за направление законопроекта на повторное второе чтение.

Законопроект должен отменить правки в Уголовный процессуальный кодекс, которые существенно усложнили процедуру досудебного расследования.

Также законопроект должен был внести поправки в ст.27 закона Украины о статусе народного депутата, где прописаны гарантии неприкосновенности парламентариям. В частности, снимается норма, которая запрещает без согласия Верховной Рады осуществлять обыск народного депутата, осмотр его личных вещей и багажа, транспорта, жилого и служебного помещений, а также вмешиваться в тайну переписки, телефонных разговоров и другой корреспонденции.

Кроме того, планировались изменения в закон о радиочастотном ресурсе, предоставляющие НАБУ и ГБР право на автономное снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей в рамках проведения негласных следственных и розыскных действий.

В законе о НАБУ хотели уточнить административные полномочия директора НАБУ, а также устанавливаются специальные положения для проведения конкурса на занятие поста негласных штатных сотрудников НАБУ.

Также депутатам были предложены изменения, касающиеся упрощения досудебного расследования некоторых категорий дел. Отменяется зачитывание в полном объеме обвинительного акта, которое может длиться месяцами, как в случае с бывшим главой ГФС Романом Насировым.

Напомним, "правки Лозового" в Уголовный процессуальный кодекс вступили в силу 15 марта 2018 года.

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