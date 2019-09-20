В ГПУ появился департамент по особо важным делам
Рябошапка внес изменения в структуру Генпрокуратуры.
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 19 сентября подписал приказ о создании в Генпрокуратуре департамента процессуального руководства в особо важных уголовных производствах.
Об этом говорится на сайте ГПУ.
В департамент будут входить пять отделов.
Новый департамент будет осуществлять процессуальное руководство в делах, связанных с масштабными хищениями государственных средств, выводом средств из банков, в результате чего государство было вынуждено рефинансировать эти банки, посягательствами на права инвесторов, легализацией преступных доходов и нарушениями в экологической сфере.
Сейчас в составе ГПУ есть восемь департаментов. Также на правах департамента работает главное следственное управление.
Напомним, 19 сентября Верховная Рада проголосовала за начало реформы органов прокуратуры, в рамках которой Генпрокуратура станет Офисом генпрокурора.
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