ЕБРР мониторит ситуацию с Приватбанком и Гонтаревой, - вице-президент

В Банке ожидают "правильных вещей" по отслеживанию похищенных средств.

ЕБРР мониторит ситуацию с Приватбанком и Гонтаревой, - вице-президент
Фото: kapital.kz

Европейский банк реконструкции и развития внимательно наблюдает за ситуацией вокруг ПриватБанка и событиями, связанными с экс-главой Национального банка Украины Валерией Гонтаревой. Об этом сегодня на встрече с журналистами сообщил вице-президент ЕБРР Алан Пию, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы ожидаем от украинских властей правильных вещей по отслеживанию средств, которые были украдены из банка и, конечно же, мы ожидаем, что этот банк не будет возвращен бывшим владельцам. Это именно то, что я услышал от президента Зеленского на встрече с ним. У меня нет причин сомневаться в его готовности это сделать. В то же время мы бдительны. Мы судим по делам… Мы отслеживаем ситуацию чрезвычайно тщательно", – сказал Пию.

По словам чиновника, в ходе встречи президент дал понять, что он осознает: эти события – прямой вызов украинским властям, имиджу страны и имиджу его самого. При этом вице-президент ЕБРР отметил, что реакция Зеленского на события, связанные с Валерией Гонтаревой, была запоздалой, однако озвученная им на этой неделе позиция довольно четкая.

"Когда мы встретились во вторник, это был первый пункт повестки дня, который он внес. Он сам, я не спрашивал его", – сказал вице-президент ЕБРР.

Напомним, в ночь на 17 сентября неизвестные подожгли под Киевом дом, принадлежащий Валерии Гонтаревой. Здание выгорело до тла, данные камер видеонаблюдения подтвердили, что это был поджог. Экс-глава НБУ считает это актом запугивания со стороны Игоря Коломойского.

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